POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots) - Vier verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 90.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (13.05.2025) gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 1144 bei Remseck am Neckar ereignete. Ein 80 Jahre alter Audi-Lenker fuhr von Pattonville kommend in Richtung Remseck am Neckar. Mutmaßlich, da er seine Geschwindigkeit nicht an die örtlichen Straßen- und ...

