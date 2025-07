Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Diebstahlsdelikte

Fellbach: Geschädigter von Unfall gesucht

Am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr verursachte ein 87- jähriger Daimlerfahrer einen Parkrempler auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Gotthilf-Bayh-Straße. Zunächst bemerkte er keinen Schaden und fuhr weiter. Als er Zuhause einen Lackschaden an seinem Auto bemerkte und nach ca. 30 Minuten wieder zurück zum Parkplatz kam, war das andere Fahrzeug nichtmehr da. Die Polizei in Fellbach ermittelt nun und sucht nach dem geschädigten Pkw, der vermutlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Sollten weitere Zeugen Angaben zu dem Unfall machen können, wird ebenfalls um Kontaktaufnahme unter 0711 57720 gebeten.

Fellbach- Oeffingen: Geldbeutel entwendet- Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde bei einem Lebensmittelmarkt in der Daimlerstraße einer 73 - jährigen Frau ihre rote Geldbörse beim Verlassen des Geschäfts entwendet. Der Mann konnte als ca. 25 Jahre alt, schlank, sportlich und mit hellem Teint beschrieben werden. Bekleidet war er mit einem T-Shirt und einer blauen Jeans. Die Polizei in Fellbach sucht unter 0711 57720 Hinweisgeber die Angaben zur Person oder dem Vorfall machen können.

Remshalden/Grunbach: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen Fahrzeug, das in der Beutelsbacher Straße abgestellt war, wurde von Sonntag- auf Montagnacht ein Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld, sowie einer EC-Karte entwendet. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950-422.

Waiblingen: Diebstahl

Am Montag gegen 08:45 Uhr wurden von einem gesicherten, grauen Pegasus-Pedelec, das in der Lange Straße abgestellt war, ein Fahrradcomputer der Marke Bosch sowie zwei Gepäcktaschen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Hinweise auf den Dieb unter der Nummer 07151 950-422.

