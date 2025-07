Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrtsunfall

Am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Postfahrzeuges die Max-Eyth-Straße und wollte nach rechts in die Dieselstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Mazda-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

