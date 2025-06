Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht nach links und rechts geschaut

Jena (ots)

Vor dem Überqueren einer Straße zu Fuß muss zuvor in beide Richtungen geschaut werden. Das trichtern Eltern schon ihren Kindern von klein auf ein. Ein erwachsener Mann hatte dies am Mittwochnachmittag nicht beherzigt und passierte die Westbahnhofstraße in Höhe einer Verkehrsinsel. In diesem Moment kam ein Radfahrer die abschüssige Straße heruntergerollt und erfasste den Fußgänger. Verletzt sind beide Unfallbeteiligten anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 51-jährigen Mann leiteten die aufnehmenden Polizeibeamten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

