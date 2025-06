Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Haftbefehl gesuchter 43-Jähriger versteckt sich vor Polizei

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Apoldaer. Polizeibeamte suchten den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand. Allerdings gab der im Haus anwesende und bellende Hund den Hinweis, dass sich der Gesuchte im Haus befinden musste. Der Schlüsseldienst wurde gerufen und die Tür zwangsgeöffnet. Schließlich fanden die Beamten den 43-Jährigen hinter der Wand einer Dachschräge, gut versteckt hinter einer Dämmplatte. Zudem wurde in der Wohnung auch noch ein Butterfly-Messer aufgefunden. Die Geldstrafe des Haftbefehls in Höhe von 1.800 Euro konnte der Mann nicht bezahlen. Nun muss er seine Strafe die nächsten 30 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Tonna absitzen.

