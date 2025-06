LPI-J: Pechvogel des Tages

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Erst in der vergangenen Woche waren Betrüger in Hermsdorf erfolgreich. Am Dienstag schlugen sie erneut zu. Betrüger gaben an, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft geschnappt wurde. Bei dieser sollen mehrere Anschriften von vermeintlichen Opfern aufgefunden worden sein, so auch die Adresse einer 87-Jährigen. Nur zu ihrer Sicherheit soll sie das Geld von ihrem Konto abheben ...

