Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldübergabe an der Türklinke

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Erst in der vergangenen Woche waren Betrüger in Hermsdorf erfolgreich. Am Dienstag schlugen sie erneut zu. Betrüger gaben an, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft geschnappt wurde. Bei dieser sollen mehrere Anschriften von vermeintlichen Opfern aufgefunden worden sein, so auch die Adresse einer 87-Jährigen. Nur zu ihrer Sicherheit soll sie das Geld von ihrem Konto abheben und einen vertrauenswürdigen Abholer überreichen. So holte die Frau bereits am Montag 15.000,- Euro bei ihrer Hausbank und wartete auf weitere Instruktionen. Diese erhielt sie am Dienstag - ein Abholer käme vorbei, zähle und reinige das Geld und würde es wieder an die Frau überreichen. Damit das Ganze nicht allzu viel Aufsehen errege, solle das Geld in einem Beutel von außen an die Türklinke gehangen werden. Einen Abholer konnte die Frau zwar nicht sehen, das Geld jedoch ist weg. Seien sie bei derartigen Anrufen stets vorsichtig und argwöhnisch. Weder die echte Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird sie am Telefon nach Barmitteln oder Wertgegenständen fragen. Auch werden derart unseriöse Geldübergaben niemals gefordert, geschweige denn durchgeführt. Vergewissern sie sich stets rück und hinterfragen den dargebotenen Sachverhalt bei ihrer örtlich zuständigen Polizei oder wählen sie den Notruf. Betrüger haben viele Maschen und wollen stets nur das Eine, sich bereichern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell