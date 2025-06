Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Betrug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bibra: Viele haben sie im letzten Jahrtausend erworben, teils um den Wissensdurst zu stillen, teils als Geldanlage. Heutzutage jedoch stehen sie meist nur noch dekorativ im Regal - eine Bertelsmann Lexikothek. So auch eine Familie aus Bibra. Vor knapp drei Wochen erhielt das Ehepaar dann einen Anruf, wo ein vermeintlicher Interessent seine Kaufaufwartung machte. Mittels Post-Ident-Verfahren musste sich das Paar legitimierten. Am Folgetag erschienen dann zwei unbekannte Männer an der Wohnanschrift. Diese erfragten weitere persönliche Informationen und gaben an, dass demnächst Post kommen würde, welche nicht geöffnet werden solle. In der Folge gingen tatsächlich Briefsendungen ein, von zwei Kreditinstituten. Diese lehnten jeweils eine Kreditanfrage über einen mittleren fünfstelligen Bereich ab. Somit flog der versuchte Betrug auf. Ein Vermögensschaden ist nicht entstanden. Geben Sie keinen persönlichen Daten an Fremde preis, weder persönlich noch am Telefon. Versichern Sie sich stets rück und seien sie stets argwöhnisch. Betrüger haben verschiedenste Maschen um sich selbst zu bereichern und ihnen Schaden zuzufügen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell