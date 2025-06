Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Transporter leergeräumt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Seinen genutzten VW-Transporter stellte ein 52-Jähriger in der Nacht zum Dienstag auf einem öffentlichen Parkplatz in der Stadthäger Straße ab. Als er am Dienstagmorgen zum Fahrzeug kam musste er feststellen, dass die Hecktür offenstand. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Transporter ein und entwendeten Elektrowerkzeuge im Wert von über 6.000,- Euro. Den Spuren nach zu urteilen, scheiterte zuvor der Versuch über die Seitentür in das Fahrzeug zu gelangen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar dem oder den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 161871/2025.

