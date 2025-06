LPI-J: Gelegenheit macht (fast) Diebe

Apolda (ots) - In Apolda vollstreckte die Polizei gestern einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt. Die Betroffene, eine 52-jährige Frau, konnte an ihrer Wohnanschrift aufgegriffen werden. Da sie die Geldstrafe in Höhe von knapp 2.000 Euro nicht aufbringen konnte, muss sie nun die nächsten 120 Tage in der Vollzugsanstalt in Chemnitz absitzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

