Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hund gebissen

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag wurde in Weimar-West ein 81-jähriger Anwohner von einem Hund (vermutlich Boxer) in den Oberschenkel gebissen. Der Hundehalter inklusive Hund entfernte sich im Anschluss vom Tatort. Durch Zeugen konnten die Personalien des Hundehalters bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 51-Jährigen aus Weimar-West. Der Geschädigte wurde zur Versorgung der Bisswunde ins Klinikum gebracht. Bereits am vergangenen Samstag kam es durch diesen Hund zu einem Biss, in dessen Folge ein 41-Jähriger verletzt wurde. In beiden Fällen muss sich der Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

