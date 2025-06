Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Rot gefahren - Zwei Verletzte

Weimar (ots)

Montagmittag befuhr eine 42-jährige VW-Fahrerin die Landstraße 1053, aus Richtung Gelmeroda kommend, in Fahrtrichtung Legefeld. Sie beabsichtigte an der Anschlussstelle BAB 4 nach links die Auffahrt Richtung Dresden zu nutzen. Zeitgleich kam ihr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer entgegen, der seine Fahrt aus Richtung Legefeld in Richtung Gelmeroda fortsetzen wollte. Ersten Zeugenaussagen zufolge zeigte die Lichtzeichenanlage für die VW-Fahrerin Grün, so dass davon auszugehen war, dass der Mercedes-Fahrer Rot hatte. Durch den mutmaßlichen Rotlichtverstoß kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch erheblich beschädigt wurden. Mit geschätztem Schaden von je 20.000 Euro mussten sie abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und wurden zur Behandlung in nahe gelegenen Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße halbseitig und die Autobahnabfahrt aus Richtung Frankfurt voll gesperrt.

