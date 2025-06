Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pflasterreinigung entpuppt sich als Betrug

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Aufgrund der Auftragslagen ist es nicht unbedingt einfach eine Fachfirma zu engagieren. Fast noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Fachfirma von selbst auf einen zukommt und ihre Dienstleistung anbietet. Aber genauso geschehen, vermeintlich, in Eisenberg. Bereits vergangene Woche bot eine Spezialreinigungsfirma aus Berlin ihre Arbeiten, das Reinigen der gepflasterten Einfahrt, einer 84-Jährigen. Diese nahm das Angebot dankend an und entrichtete den geforderten Betrag - über 2.000,- Euro für knapp zweieinhalb Stunden Arbeit, in bar. Eine Rechnung erhielt sie nicht. Auch die Arbeiten wurden nicht fachgerecht ausgeführt. Die Ermittlungen wegen Betruges wurden aufgenommen. Seien Sie stets argwöhnisch bei derart dubiosen Geschäftsgebaren. Verlangen Sie einen Kostenvoranschlag und vor allem eine Rechnung. Denn meist zahlen Sie bei sogenannten Haustürgeschäften doppelt.

