Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei nimmt Mann vorläufig fest und stellt mehrere Roller sicher

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagabend einen jungen Mann aus Herten fest. Den Beamten fielen gegen 19:00 Uhr zwei Rollerfahrer auf, die von der Bahnhofstraße auf einen Garagenhof fuhren. Sie waren ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Polizei traf die beiden Fahrer (19 Jahre und 15 Jahre aus Herten) kurze Zeit später in leerstehenden Geschäftsräumen an, zu denen man über den Garagenhof gelangt. Dort standen mehrere Kleinkrafträder. Auch verschiedene Fahrzeugteile und Werkzeuge konnten aufgefunden werden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Die Einsatzkräfte stellten Beweismittel sicher. Weil sich während des Einsatzes der Hinweis ergab, dass beide Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren, entnahm ein Arzt Blutproben. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In der vergangenen Zeit kam es auf Hertener Stadtgebiet vermehrt zu Diebstählen von Rollern. Mögliche Zusammenhänge werden aktuell vom zuständigen Kommissariat geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

