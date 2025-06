LPI-J: Vier Platten

Jena (ots) - Sowohl in der Lutherstraße als auch in der Bachstraße "verewigten" sich Schmierfinke mehrfach. Die Täter beschmierten mehrere Hausfassaden sowie einen Kassenautomaten mit ablehnenden Botschaften der Polizei gegenüber sowie einer Zahlenkombination, welche die politische Ausrichtung ihrer "Area" widerspiegeln soll. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

