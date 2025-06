LPI-J: Graffiti in West

Weimar (ots) - Am Sonntagabend befuhr ein 45-jähriger Busfahrer die Belvederer Allee, aus Richtung Marienstraße kommend in Fahrtrichtung Steinbrückenweg um an der Einmündung zu wenden. Hierbei stieß er gegen mehrere große Steine, die am rechten Fahrbahnrand als Schutzmarkierung lagen. Am Bus entstand unfallbedingter Sachschaden im Bereich der Front. Die Schutzmarkierung wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde ...

