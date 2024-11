Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241125 - 1139 Frankfurt - Seckbach: Konzertgast bei "Pogo-Tanz" verletzt - Zeugen gesucht

(fl) Am Samstagabend (23. November 2024) gegen 21:30 Uhr verletzte sich der Besucher eines Konzertes in einer Veranstaltungslokalität in der Gwinnerstraße. Der 42-Jährige Mann stürzte beim "Pogo-Tanz" zu Boden und verletzte sich dabei schwer im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus verbracht, wo er unmittelbar operiert wurde. Die Band brach nach dem Unglück und noch vor dem Eintreffen der Polizei das Konzert eigenständig ab.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11800 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell