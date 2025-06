LPI-J: Hausfassade beschädigt

Jena (ots) - Montagnachmittag musste ein 41-jährige Fahrzeughalterin feststellen, dass Unbekannte alle vier Reifen ihres Fahrzeuges zerstochen haben. Der VW stand in der Lieselotte-Herrmann-Straße geparkt. Ein oder mehrere Täter begaben sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag zum Pkw und stachen mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr