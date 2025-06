Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller aufgebrochen - Diebesgut wiedergefunden

Weimar (ots)

Im Zeitraum der vergangenen fünf Tage wurde in der Moskauer Straße ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Daraus wurde ein E-Scooter im Wert von über 1000 Euro entwendet. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Glücklicherweise verfügte der Roller über ein Ortungssystem, mit dessen Auswertung die Beamten am Montagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in Weimar-Nord verlegten. Dort in einem Keller wurde schließlich das Gefährt wiedergefunden. Nach einer entsprechenden Spurensicherung konnte es dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell