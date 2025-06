POL-PDNR: Brand in Gaststätte

Mudersbach (ots) - Am Freitag, den 13.06.2025, wurde einem Anwohner in der Straße "Am Friedhof" in Mudersbach, dessen Kleinkraftrad (KKR) der Marke Aprilla gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Am KKR waren die für das Versicherungsjahr 2023 gültigen schwarzen Kennzeichen 277JAN angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat das Kleinkraftrad gesehen? Rückfragen bitte an: ...

