Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Mudersbach (ots)

Am Freitag, den 13.06.2025, wurde einem Anwohner in der Straße "Am Friedhof" in Mudersbach, dessen Kleinkraftrad (KKR) der Marke Aprilla gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Am KKR waren die für das Versicherungsjahr 2023 gültigen schwarzen Kennzeichen 277JAN angebracht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat das Kleinkraftrad gesehen?

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell