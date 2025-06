Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsbrand mit verletzter Person

Bad Hönningen (ots)

Am 13.06.25 gegen 22 Uhr erhielt die Polizei Linz Kenntnis über einen Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Bad Hönningen. Bei Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits eine Person aus der Brandwohnung gerettet, welche anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus zur medizinischen Abklärung transportiert wurde. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es nicht zu einem Übergreifen auf andere Wohnungen kam. Im Einsatz waren neben der Polizei Linz und des Rettungsdienstes die Feuerwehreinheiten aus Bad Hönningen und Rheinbrohl mit ca. 40 Kräften. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell