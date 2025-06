POL-PDNR: Entsorgung von Asbestplatten

Linz/Rhein (ots) - Am frühen Abend des 12.06.2025 wurden Einsatzkräfte der Polizei Linz/Rhein gegen 20:00 Uhr über den Brand eines Zauns mitsamt einer Hecke in der Eichenstraße in Linz/Rhein in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der ...

mehr