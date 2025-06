Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf Aldi Parkplatz -Zeugenaufruf-

Unkel (ots)

Der Polizei Linz/Rhein wurde am gestrigen 12.06.2025 bekannt, dass durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Aldi Supermarkts in Unkel ein geparkter PKW beschädigt wurde. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Unkel stellte seinen PKW gegen 11:10 Uhr ordnungsgemäß ab. Als er etwa 30 Minuten später an sein Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine frische Beschädigung im hinteren rechten Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Linz/Rhein unter 02644-9430 zu melden.

