POL-KLE: Kleve - Aus der Rubrik "Unglaublich!" oder "Nicht immer kommt mit dem Alter die Weisheit!"

Wenn jemand wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt wird, dann kann man meist davon ausgehen, dass in seinem Leben offensichtlich solche Taten häufiger vorkamen. So auch bei einem 77-jährigen Mann aus Xanten, der am Mittwoch (09. April 2025) in Kleve dafür verurteilt wurde. Er war in den letzten Jahrzehnten immer wieder wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und anderer Delikte im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen aufgefallen, auch saß er dafür schon im Gefängnis. Dass ihn das offensichtlich nicht wirklich beeindruckte, zeigte sich, als er nach dem Gerichtstermin nach Hause fuhr, am Steuer eines von einem Bekannten aus Kalkar geliehenen Autos! Ein Kradfahrer der Polizei Kleve, der zuvor als Zeuge gegen den Mann im Gerichtsverfahren ausgesagt hatte, stellte das Fahrzeug fahrenderweise auf der Kalkarer Straße in Kleve fest und beendete sofort die Fahrt. Der Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein weiteres Strafverfahren, genauso wie seinen Bekannten, der ihm den Wagen zur Verfügung gestellt hatte.(sp)

