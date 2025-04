Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Autofahrer übersieht Motorradfahrerin

18-Jährige schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Dienstag (08. April 2025) gegen 15:35 Uhr wurde eine 18-jährige Leichtkraftradfahrerin aus Weeze bei einem Unfall auf dem Willy-Brand-Ring schwer verletzt. Der Fahrer eines mit insgesamt fünf Personen besetzten Hyundai i10 aus den Niederlanden hatte bei Abbiegen aus dem Marienwasserweg nach links auf den Willy-Brand-Ring die Kradfahrerin, die mit ihrer Kawasaki in Richtung Hülmer Deich unterwegs war, übersehen. Die junge Frau versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Sie wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Ihr Motorrad musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer des Hyundai, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Sicherstellung des Verfahrens angeordnet. Er sowie die vier Mitfahrer in dem Pkw blieben unverletzt.(sp)

