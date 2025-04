Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl aus Schuppen

Zeugen gesucht

Kranenburg-Zyfflich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (8. April 2025) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenschuppen auf einem Grundstück an der Straße Zum Wyler Meer verschafft. Sie entwendeten zwei Teleskope. Diese ließen sie aber aus unbekannten Gründen unweit vom Tatort unter einer Hecke zurück. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

