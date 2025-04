Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

Goch (ots)

Am 16. November 2024 haben vier bislang unbekannte Tatverdächtige einen Supermarkt in Goch aufgesucht. Zwei der Tatverdächtigen beluden dort einen Einkaufswagen mit Fleisch- und Wurstwaren in Höhe eines dreistelligen Warenwertes. Zwei weitere Tatverdächtige beobachteten dabei die Mitarbeiter. Den gefüllten Einkaufswagen stellten die Unbekannten in der Nähe des Eingangs ab, um mit diesem in einem unbemerkten Augenblick das Geschäft zu verlassen. Als die Täter bemerkten, dass sie vom Ladendetektiv beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Tatbeute. Die Bilder der vier Personen sind unter diesem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/165137

Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen geben? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell