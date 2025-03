Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer eines silbergrauen Mercedes gesucht

Lingen (ots)

Am Montag, 24.03.2025, gegen 07:15 Uhr, befuhr eine 25-jährige Radfahrerin den rechten Fahrradweg der Schwedenschanze, Lingen, in Richtung Kurt-Schuhmacher-Brücke, als ein silbergrauer Mercedes-Benz (Pkw oder Kombi), der ihr entgegenkam, vor ihr links in die Adolfstraße abbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste sie stark abbremsen. Dabei stürzte sie und verletzte sich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.

