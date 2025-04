Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Gartentor durch Feuer beschädigt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (9. April 2025) das Holz-Gartentor an einem Grundstück auf der Spyckstraße in Brand gesetzt. Gegen 5:20 Uhr sah eine Zeugin, dass ein Bewegungsmelder in dem Umfeld anschlug, zudem hörte sie Gelächter. Kurz darauf bemerkte man den Brand, ein Anwohner konnte diesen mit einem Gartenschlauch löschen. Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell