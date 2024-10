Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Erfolgreiche Ausbildung zur Fachkraft für Verkehrserziehung an der BBS Lingen, BBS Meppen und BBS Thuine

Lingen, Thuine, Meppen (ots)

Gestern nahmen etwa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Ausbildung zur Fachkraft für Verkehrserziehung an der Berufsbildenden Schule (BBS) Lingen Agrar und Soziales teil. Die praxisorientierte Weiterbildung bereitet die zukünftigen Fachkräfte optimal auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Bereich der Verkehrserziehung vor.

Erstmals beteiligten sich in diesem Jahr auch angehende Erzieherinnen und Erzieher der BBS Thuine an der Ausbildung. Diese neue Kooperation brachte eine bereichernde Zusammenarbeit zwischen den Schulen und ermöglichte den Fachkräften aus Thuine, wertvolle Inhalte zur Verkehrssicherheit in ihre pädagogische Ausbildung zu integrieren.

Heute wurde die Ausbildung auch an der BBS Meppen durchgeführt, wo 20 Schülerinnen und Schüler an den Modulen zur Verkehrserziehung teilnahmen.

Durch die enge Kooperation der BBS-Standorte Lingen, Meppen und Thuine wird die Ausbildung intensiviert und die zukünftigen Fachkräfte erhalten eine umfassende Vorbereitung auf ihre berufliche Praxis. Alle Beteiligten freuen sich darauf, das Erlernte in der Verkehrssicherheitsarbeit mit Kindern und Jugendlichen umzusetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell