POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei gestern Abend einen Diebstahl auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Papenburg verhindern. Gegen 22.40 Uhr meldete der Zeuge der Einsatzleitstelle verdächtige Bewegungen auf dem umzäunten Bereich in der Straße "Am Stadtpark". Eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung erreichte kurz darauf die ...

mehr