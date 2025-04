LPI-NDH: Vorfahrt nicht beachtet - Person bei Unfall verletzt

Wiehe (ots) - Derzeit Unbekannte entwendeten am Dienstagabend von einem Audi An der Mittelmühle die Kennzeichentafeln. Derzeit ist bekannt, dass eine sehr schlanke Frau aus einem heranfahrenden Audi ausstieg, die Kennzeichentafeln abriss und mit diesen in dem Fahrzeug verschwand, welches anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Hinwiese zur den an der Tat beteiligten Tätern nimmt die Polizei in Artern unter der ...

