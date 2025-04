LPI-NDH: Kennzeichendiebe beobachtet

Nordhausen/Görsbach (ots) - Seit einigen Wochen beschäftigt ein verhaltensauffälliger Mann die Polizei vornehmlich in den Ortslagen von Nordhausen und Görsbach. Im Rahmen der Anzeigenaufnahmen, welche sich wiederholt im Bereich von Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen ansiedeln, so auch am Dienstagnachmittag am Bahnhofsplatz in Nordhausen, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dieses wurde durch einen ...

