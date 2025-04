Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kuchenbacken ruft Feuerwehr auf den Plan

Herbsleben (ots)

In der Neuen Gasse kam es am Dienstag gegen 22.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Zunächst gingen die Einsatzkräfte von einem Wohnungsbrand aus, welcher sich nicht bestätigte. Vielmehr handelte es sich um einen Kuchen, der bei der Übergarung in Rauch aufging. Die Bewohner der Wohnung kamen nicht zu Schaden. Nachdem die Feuerwehrkameraden die Wohnung lüfteten, konnten die Mieter zurück in die Wohnung.

