LPI-NDH: Einbruch in Keller

Mühlhausen (ots) - Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeuges um Zeugenhinweise. Bereits am Mittwoch, 9. April, wurde in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr ein Audi R 8 Spyder in der Farbe Gelb von einem Firmengelände am Gasometerweg entwendet. Die Tat wurde am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. ...

mehr