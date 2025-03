Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf Einsatzfahrt - Zwei leichtverletzte Polizeibeamte

Bremerhaven (ots)

Die Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am heutigen Montagmittag, 31 März, zu einem Verkehrsunfall mit Eigenbeteiligung im Stadtteil Geestemünde alarmiert.

Ein Streifenwagen der Polizei Bremerhaven befand sich gegen 13 Uhr auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zu einem anderen dringenden Einsatz. Dazu befuhren die Beamten die Straße an der Mühle in östliche Richtung. Die Beamten wollten gerade die Kreuzung Schillerstraße bei Rotlicht passieren, als ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer von links aus der Schillerstraße kam und mit dem Heck des Streifenwagens kollidierte. Das Polizeifahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast, der dadurch zerstört wurde, geschleudert. Die 25 und 38 Jahre alten Polizeibeamten wurden dabei leicht verletzt und zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven versorgt und anschließend vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Bremerhavener Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn sperrten die alarmierten Einsatzkräfte den gesamten Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache und der Unfallhergang werden zurzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell