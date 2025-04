Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verhaltensauffälliger Mann in Gewahrsam

Nordhausen/Görsbach (ots)

Seit einigen Wochen beschäftigt ein verhaltensauffälliger Mann die Polizei vornehmlich in den Ortslagen von Nordhausen und Görsbach. Im Rahmen der Anzeigenaufnahmen, welche sich wiederholt im Bereich von Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen ansiedeln, so auch am Dienstagnachmittag am Bahnhofsplatz in Nordhausen, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dieses wurde durch einen Richter bis zum Folgetag bestätige. Die Strafverfahren werden durch den Inspektionsdienst Nordhausen bearbeitet. In enger Zusammenarbeit mit weiteren zuständigen Behörden werden stets täterorientierte Maßnahmen geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell