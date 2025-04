LPI-J: Einbrecher suchten Garagen auf

Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde in Berlstedt, vermutlich unter Zuhilfenahme einer Batterie ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Ein Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt eine Stichflamme und eine wegrennende männliche Person gesehen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter nicht an das Geldfach. Ob Zigarettenschachteln entwendet wurden, ist derzeit unbekannt, insgesamt über 100 Schachteln konnten in und vor dem Automaten sichergestellt werden. ...

