LPI-J: Jugendliche beleidigt und Rentner angespuckt

Am Sonntag, den 23.03.2025 wurde ein grauer Skoda Karoq, mit Leipziger Kennzeichen an der Front beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz am Sportpark in Apolda, in der Zeit von 11:00 - 15:15 Uhr. Es wird gebeten sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

