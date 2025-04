Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde in Berlstedt, vermutlich unter Zuhilfenahme einer Batterie ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Ein Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt eine Stichflamme und eine wegrennende männliche Person gesehen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter nicht an das Geldfach. Ob Zigarettenschachteln entwendet wurden, ist derzeit unbekannt, insgesamt über 100 Schachteln konnten in und vor dem Automaten sichergestellt werden. Ein weiterer Zeuge meldete sich in der Folge und gab an, zur Tatzeit drei Personen in Tatortnähe gesehen zu haben, die nach der Sprengung mit einem schwarzen Fahrzeug, vermutlich Audi A4 oder A6 Avant mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort weggefahren sind. Hinweise erbittet die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

