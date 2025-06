LPI-J: Einbruch in Autohaus in Oberroßla

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag befuhr ein 43-jähriger Radfahrer den Fußweg in der Brennerstraße. Als er beabsichtigte vom Gehweg auf die Straße zu wechseln, kam er ins Straucheln, fuhr gegen einen geparkten Hyundai und stürzte. Der Weimarer verletzte sich leicht, eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

