Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Wohnungseinbruchdiebstahl in den Nachmittagsstunden - Nachbarn hören eindeutige Geräusche

Wedel (ots)

Am 23.06.2025 (Montag) ist es gegen 15.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'Möllers Park' gekommen. Durch eine Zeugenaussage konnte die Tatzeit genau benannt werden.

Die Bewohner hatten die Wohnung am Morgen gegen 06.20 Uhr verlassen und haben dann gegen 16.15 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen waren und die Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut durchsuchten. Durch Nachbarschaftsbefragung kann von einer Tatbegehung gegen 15.00 Uhr ausgegangen werden. Nachbarn hatten Geräusche aus der geschädigten Wohnung gehört, die zur Tatbegehung passen, diese zunächst jedoch als mögliche Handwerkerarbeiten gewertet.

Nach ersten Ermittlungen wurden lediglich zwei der Räumlichkeiten nach möglichem Stehlgut durchsucht. Der oder die noch unbekannten Täter haben sich Schmuck mit einem Wert von geschätzten 2000,- Euro und Bargeld im Wert von 150,- Euro angeeignet. Im Anschluss verließen der oder die Täter die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Von dort bittet man mögliche Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen in Tatort-/Tatzeitnähe gemacht haben, sich unter d Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell