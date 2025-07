Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl, Einbruch und Vandalismus

Aalen (ots)

Althütte: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Von Samstag 18.00 Uhr bis Sonntag 21.40 Uhr parkte ein Audi mit BK- Zulassung in der Straße "Im Steinhäusle". Als der Besitzer am Sonntagabend an sein Fahrzeug zurückkam, musste er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Über den Verursacher ist bislang nichts bekannt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht zu beziffern. Die Polizei in Backnang bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 16:10 Uhr und 16:50 Uhr einen BMW, der auf einem Supermarktparkplatz in der Lutherstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204-0 zu melden.

Welzheim/Aichstrut: Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 04.07.2025, und Dienstag, 08.07.2025, wurde der Wasserturm in der Gschwender Straße von Unbekannten mit verschiedenen Schriftzeichen besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Alfdorf/Pfahlbronn: Farbschmiererei

Der Wasserturm in der Rienharzer Straße wurde ebenfalls im Zeitraum von Freitag, 04.07.2025, und Dienstag, 08.07.2025, mit roter, schwarzer und blauer Farbe mit unterschiedlichen Schriftzügen und Symbolen beschmiert.

Der Polizeiposten Welzheim bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Nummer 07182 92810.

Waiblingen: Diebstahl von Fahrrädern

Am Montag im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr wurden von einem Grundstück in der Dammstraße fünf Fahrräder entwendet. Die Polizei bittet in diesem Vorfall Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Korb: Einbruch in Getränkemarkt

In der Südstraße verschaffte sich zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 9 Uhr, eine bislang unbekannte Personengruppe gewaltsam Zugang zu einem Getränkemarkt. Um in das Gebäude zu gelangen, wurde eine Glasscheibe beschädigt. Im Anschluss verließen die Unbekannten den Markt durch eine Tür. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winnenden: Unfallflucht im Parkhaus

In einem Parkhaus in der Wagnerstraße kollidierte am Samstag zwischen 17 und 19 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem ordnungsgemäß abgestellten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Personen, welche Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 zu melden.

Waiblingen/Neustadt: Hoher Sachschaden beim Ausparken

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Pfarräcker" zu einem Unfall, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstand. Ein 31-jähriger Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug des Herstellers Ford rückwärts ausparken und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden Ford Mondeo. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro an beiden Ford-Fahrzeugen.

