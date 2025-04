Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Sonntagmittag gelangten bislang unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses im Baumschulenweg in Meiningen. Mit Gewalt verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu mehreren Kellerabteilen und durchwühlten diese. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ob etwas aus dem Keller entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem/den Tätern oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0106777/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

