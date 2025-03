Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250307 - 0234 Frankfurt - Fechenheim: Brennende Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Donnerstag (06. März 2025) auf Freitag (07. März 2025) brannte eine Gartenhütte in Frankfurt Fechenheim ab.

Die Polizei erhielt die Mitteilung gegen 03:40 Uhr. Kurz danach trafen Beamte am Kleingartenverein in der Max-Eyth-Straße ein. Diese stellten fest, dass sich eine dortige Gartenhütte in Vollbrand befand, außerdem war eines der dortigen Zugangstore aufgebrochen worden. Vor Ort konnte kein Verursacher festgestellt werden, der Brand konnte ohne weiteren Sachschaden gelöscht werden.

Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen bezüglich des Täters aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle angegeben werden.

