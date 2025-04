Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti und Aufkleber

Kaltennordheim (ots)

In der Gemeinde Kaltennordheim und den dazugehörigen sowie angrenzenden Ortslagen in der Rhön wurden am Wochenende erneut zahlreiche Graffiti und Aufkleber mit Fußballbezug an diversen Strom- oder Telekommunikationskästen sowie Straßenlaternen angebracht. Offenbar scheinen sich bislang unbekannte "Fans" der Fußballvereine aus Erfurt und Jena regelrecht überbieten zu wollen, wer die meisten Hinterlassenschaften erzeugt und somit sein Revier markiert. Dass dabei auch nicht unerheblicher Sachschaden entsteht, scheinen die "sportbegeisterten" Verursacher billigend in Kauf zu nehmen. Es wurden an den Tatorten Spuren gesichert und einzelne Zeugenhinweise entgegengenommen. Da die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug unterwegs waren, wird darum gebeten, bei künftigen Feststellungen insbesondere auf Kennzeichen zu achten und unmittelbar die Polizei zu informieren. Wer zu den bereits erfolgten Verunreinigungen Hinweise geben kann, wende sich bitte an die Dienststelle in Meiningen.

