Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe nach Kellereinbruch gestellt

Untermaßfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag, den 25.04.2025 auf Samstag, den 26.04.2025 wurden im Keller eines Mehrfamilienhauses "In der Hutweide" in Untermaßfeld drei Parzellen der Bewohner aufgebrochen. Daraus wurden zwei hochwertige Fahrräder sowie zwei Baustellenradios entwendet, von einem weiteren E-Bike wurden bereits Teile abmontiert und mitgenommen. Die Meininger Polizei hatte nach der Mitteilung am Samstag Mittag einen ersten Verdacht - welcher sich bestätigen sollte. So wurde gezielt die Anschrift eines amtsbekannten Mannes am Rande der Ortslage aufgesucht, wo die Beamten erst unlängst nach einem Fahrraddiebstahl in Meiningen fündig geworden waren. Der 35-Jährige wurde in Gesellschaft mehrerer weiterer Personen auf dem Grundstück angetroffen, von denen ein 29-Jähriger mittels Haftbefehls gesucht und festgenommen wurde. Schon bei der ersten oberflächlichen Nachschau auf dem Grundstück konnte nebst den frisch entwendeten Fahrrädern, von denen bereits einzelne Komponenten abgebaut und an anderen Rädern verbaut worden waren, auch ein weiteres, neuwertiges Fahrrad aufgefunden werden, welches vor Ort niemandem zu gehören schien. Die Nebengelasse auf dem Grundstück glichen regelrechten Ersatzteillagern für Zweiradbedarf. Auch die Baustellenradios haben sich bei der anschließenden Durchsuchung des Grundstückes angefunden. Das Diebesgut wurde sichergestellt und den Eigentümern nach der Spurensicherung zurückgegeben. Wenngleich durch den Einsatz mehrere Tatverdächtige bekannt gemacht wurden, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Untermaßfeld beobachtet oder aber den Diebstahl seines Fahrrades bislang nicht zur Anzeige gebracht hat, möge sich bitte an die Meininger Polizei wenden, um einzelnen Verdächtigen die Beteiligung nachweisen und gegebenenfalls weiteres Diebesgut zuordnen zu können.

