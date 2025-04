Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu zweit mit E-Scooter gestürzt

Sachsenbrunn (ots)

Zwei 14-Jährige fuhren Sonntagabend zusammen auf einem E-Scooter in der Sophienauer Straße in Sachsenbrunn. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Jugendlichen kamen zu Fall und mussten schwer verletzt mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am E-Scooter ohne Versicherungsschutz und Kennzeichen entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

