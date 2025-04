Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Polizeibeamte

Meiningen (ots)

Im Bereich der Werrastraße in Meiningen wurde am Samstagabend um 22:45 Uhr ein Radfahrer von angeblichen Zivilpolizisten mit einer Anhaltekelle gestoppt und auf sein defektes Rücklicht aufmerksam gemacht. Für den Verstoß verlangten die zwei Männer, welche mit einem schwarzen Mercedes mit Suhler Kennzeichen unterwegs waren, die Zahlung von 15 Euro Strafe. Ungeachtet der Tatsache, dass der Ahndungssatz für den Verstoß nicht korrekt gewesen wäre, hatten sich die Männer auch nicht ordnungsgemäß legitimieren können. Da der Radfahrer aber ohnehin kein Bargeld dabei hatte, entließen die beiden Möchtegern-Polizisten den Mann aus der Kontrolle. Später meldete der Radfahrer den Sachverhalt bei der Meininger Polizei, welche nun wegen Amtsanmaßung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Meiningen zu melden. Da die Polizei jedoch auch tatsächlich unregelmäßig in zivil kontrolliert, wird empfohlen, auf das Ausweisen mittels Dienstausweises zu bestehen und im Zweifelsfall die örtlich zuständige Dienststelle anzurufen, um sich zu vergewissern. Echte Polizeibeamte werden dies gewähren lassen, sofern es die Situation zulässt.

